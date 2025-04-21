Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 21 апреля, не изменился и составляет 41,55 гривни за доллар, как и в пятницу, 18 апреля. Курс евро в банке сегодня подорожал на 55 копеек - до 47,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 46,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 18 копеек и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 апреля, подорожал сразу на 69 копеек и составляет 48,08 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,03 грн за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,95 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,32 грн/евро, а курс продажи - 46,87 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: