Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, а евро - 46,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 21 апреля, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 47,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,75 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,95 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,32 грн/евро, а курс продажи - 46,87 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 21 апреля, составляет 87 545 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 618 610 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 21 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,03 грн за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

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