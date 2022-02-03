По отношению к доллару гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,92 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,26/28,28 грн/долл., к евро - на уровне 31,90/31,92 грн/евро.

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Курс 3 февраля:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 3 февраля, укрепился на 5 копеек – до 28,45 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,20 грн за долл., евро – 31,75 грн за евро.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.