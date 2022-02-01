Глава правительства заверил, что государство в дальнейшем будет работать над улучшением инвестиционного климата, чтобы бизнесу становилось в Украине проще и комфортнее.

Валовой внутренний продукт Украины в 2021 году составил более 195 млрд долларов, а его рост превысил 3%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодной встречи компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, отмечает Правительственный портал.

"Имеем абсолютное перевыполнения бюджета за прошлый год, при этом нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год. Имеем рост реальных доходов населения на 6%", - сказал премьер.

Читайте такжеНацбанк ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВПТакже он отметил взлет отечественного ІТ-сектора.

"Прирост до 5 млрд долларов в 2020 году и 7 млрд долларов — в 2021 году. Сегодня украинский ІТ-сервис становится одним из главных игроков на ІТ-карте Европы", - подчеркнул Шмыгаль.

Строительная отрасль, по его словам, выросла почти на 6%. Он подчеркнул, что государство будет активно развивать это направление дальше через программы доступного ипотечного кредитования и реализации большого числа инфраструктурных проектов.

Шмыгаль заверил, что государство в дальнейшем будет работать над улучшением инвестиционного климата, чтобы бизнесу становилось в Украине проще и комфортнее.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.

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