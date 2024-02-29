Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 41,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 29 февраля, подешевел на 9 копеек – до 38,61 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 14 копеек и составляет 42,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 8 копеек – до 38,55 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,44 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 41,93 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,21 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась сразу на 42 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

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