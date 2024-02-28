Курс гривни к евро установлен на уровне 41,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,21 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно усилилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась сразу на 42 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,17/38,19 грн/долл., евро – 41,26/41,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 28 февраля, остался на прежнем уровне – 38,70 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 42,14 грн за евро.

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