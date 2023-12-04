Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 39,71 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 5 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,54 грн / долл., то есть гривня ослабилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 39,71 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,55/36,57 грн/долл., евро-39,74/39,76 грн / евро.

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Курс валют в Украине

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 4 декабря, подешевел на 5 копеек - до 37,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 40,95 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 37,37 грн/долл. (продать доллар можно за 37,28 грн). Евро также снизился в цене – на 13 копеек до 40,72 грн/евро (курс продажи – 40,50 грн/евро).

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе на наличном рынке разница курсов между покупкой и продажей останется в пределах 0,3-0,5 грн, ежедневные изменения курсов на наличном рынке не превысят 0,5 грн, а курсовой коридор на наличном рынке будет на уровне 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

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