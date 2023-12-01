Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 39,66 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,46 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 39,66 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,46/36,48 грн/долл., евро-39,62/39,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 1 декабря, подешевел на 10 копеек- до 37,60 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 41,00 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс доллара в столичных валютных обменниках сегодня подешевел на 11 копеек и составил 37,44 грн/долл. (продать доллар можно за 37,15 грн). Евро также снизился в цене - на 15 копеек до 40,85 грн/евро (курс продажи - 40,44 грн/евро).

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