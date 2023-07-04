Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро - 40,50 грн

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 3 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,10 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

Что происходит с курсом во время войны

По данным аналитиков инвестгруппы ICU, в течение июня украинцы продавали валюты больше, чем покупали, впервые с июля прошлого года. По итогам первого полугодия гривня усилилась более чем на 8%, а по состоянию на конец июня в среднем в системно важных банках наличный курс составлял 36,66-37,46 грн/долл.

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Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозировал, что после победы Украины над Россией ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема средств, которые будут поступать от международных партнеров на восстановление государства: при достаточном объеме таких средств будет наблюдаться серьезный приток валюты в страну, и курс гривны начнет укрепляться.

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