Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 41 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 31 января, уменьшился на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал на 12 копеек – до 38,20 грн/доллар (продать доллар можно за 38,09 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, уменьшился на 7 копеек и находится на уровне 41,69 грн/евро (курс продажи – 41,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 31 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,87 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,08 грн/евро.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл. Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года.

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