Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,40 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,55 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн/долл., евро - 39,55 грн/евро.

Что происходит с курсом

В НБУ отмечают, что сейчас разница между фиксированным курсом гривны и наличным наименьшая за 2023 год и достигает 50-60 копеек. Так, курс доллара в обменниках в продаже упал до 37,40 грн, это объясняют сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке. Но в НБУ заявляют, что сейчас важно Украине получить международную финансовую поддержку на покрытие дефицита бюджета.

Видео дня

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в июне вряд ли претерпит значительные изменения и сохранится в пределах коридора 37-38 грн/долл. По его мнению, даже несмотря на то, что в июне НБУ должен подготовить план мероприятий по ослаблению валютных ограничений по требованию Международного валютного фонда в начале лета он сохранит официальный валютный курс без изменений.

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