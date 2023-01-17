Курс гривни к евро сегодня составляет 43,25 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек - до 43,25 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро - 42,50 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 16 января

Напомним, в банковских обменниках Киева 16 января курс гривни к доллару не изменился и составил 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек - до 43,20 грн/евро.

А курс наличного доллара у "ПриватБанка" 16 января остался на прежнем уровне - 40,30 грн за доллар. Курс евро к гривне также не изменился и составил 42,90 грн/евро.