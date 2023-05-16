Увеличение спроса на валюту на наличном рынке не создало чрезмерных колебаний или значительного ослабления курса.

За прошедшую неделю наличный курс гривни ослаб всего на несколько копеек из-за ухудшения сбалансированности наличного сегмента валютного рынка.

Как говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU, по итогам недели в среднем в системно важных банках курс гривни ослаб на несколько копеек до 37,3-37,9 грн/долл. с сужением спреда между курсами купли-продажи еще на 2 копейки - до 59 копеек.

"В целом сбалансированность розничного рынка улучшилась, но за счет значительного увеличения продажи безналичной валюты. В безналичном сегменте за четыре дня прошлой недели домохозяйства продали валюты на 19 млн долл. больше, чем приобрели. В то же время на наличном рынке выросла покупка валюты", - говорится в сообщении.

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На межбанковском рынке объемы продажи валюты клиентами банков (юридическими лицами) остались примерно на том же уровне, что и в предыдущую неделю. В то же время они увеличили покупку валюты, поэтому НБУ пришлось увеличить интервенции по продаже валюты вдвое, до 552 млн долл. за неделю.

"Увеличение спроса на валюту на наличном рынке не создало чрезмерных колебаний курса и его значительного ослабления. Домохозяйства не спешили покупать безналичную валюту с размещением на депозите, отдавая предпочтение наличным деньгам. В то же время на межбанковском рынке ситуация ухудшилась, но оставалась контролируемой", - отметили аналитики.

Курс 16 мая

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 16 мая, остался на уровне предыдущего дня - 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 10 копеек и составляет 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,35 грн за долл., евро-40,65 грн за евро.

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