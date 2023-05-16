Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,35 грн за долл.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 16 мая, остался на уровне предыдущего дня - 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,35 грн за долл., евро - 40,65 грн за евро.

Что происходит с курсом

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине в период с 15 по 19 мая в большинстве банков будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,15 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,25 до 37,95 грн/долл. Он отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,56 - 36,93 грн/долл., продолжая своими интервенциями закрывать дефицит доллара.

Видео дня

Экономический эксперт Борис Кушнирук прогнозирует, что летом 2023 года курс доллара в Украине может ослабнуть, гривня же продолжит укрепляться, но при определенных условиях.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине до конца весны резко не изменится. По его словам, больше всего стоимость валюты в ближайшие недели будет зависеть от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

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