Потребление электроэнергии и расчеты за нее существенно упали из-за войны.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал потребителей платить за электроэнергию в регионах, где не ведутся боевые действия, и тем самым сохранить баланс платежей в стране.

Об этом он сказал во время телемарафона.

"Потребление упало из-за войны, из-за большого количества повреждений, а также очень много заводов остановились – это тоже повлияло очень существенно", - сказал он.

При этом соответственно существенно упали расчеты за полученный ресурс.

"Важно, чтобы те регионы, где не идут боевые действия, максимально платили, если они имеют такую возможность", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что с началом войны правительство приняло решение о запрете отключения потребителей от электроэнергии и газоснабжения. Но некоторые потребители могут манипулировать этим и не платить потому, что знают, что отключений не будет.

"Я обращаюсь и прошу: если у вас есть возможность физически заплатить, то пожалуйста, сделайте это. Вы тем самым поддержите людей в регионах, где действительно идут боевые действия, и у которых действительно нет возможности платить", - добавил Галущенко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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