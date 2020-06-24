После кризиса более 10% потребительских кредитов могут стать проблемными - НБУ

По словам первого замглавы НБУ Рожковой, регулятор планирует провести анализ качества активов банков (AQR) в конце года.

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен увеличением темпов роста необеспеченных потребительских кредитов, в связи с чем ожидает, что более 10% таких кредитов могут стать неработающими после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе презентации отчета регулятора о финансовой стабильности.

"В нескольких предыдущих отчетах мы отмечали, что нас беспокоят очень быстрые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. Этот кризис наглядно продемонстрировал нам, что наши беспокойства были более чем обоснованными. Мы ожидаем, что свыше 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими по результатам этого кризиса", – сказала Рожкова.

По ее словам, эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы, а чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов, НБУ планирует провести анализ качества активов банков (AQR) в конце года.

Она также отметила, что в настоящее время наблюдается так называемый вторичный эффект из-за общего экономического спада в связи со снижением спроса со стороны населения, который негативно повлияет на кредитный портфель юридических лиц.

"В связи с этим мы понимаем, что качество кредитного портфеля юрлиц также ухудшится, наши оценки около 10% также", – подчеркнула первый замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 миллиарда гривень.

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