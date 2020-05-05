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Кабмин разрабатывает программу поддержки креативных индустрий – Шмыгаль

11:02, 05 мая 2020
Финансы
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Шмыгаль подчеркнул, что креативные индустрии - в отдельном фокусе внимания / фото УНИАН

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Сегодня правительство разрабатывает несколько программ, в том числе, программу по поддержке креативных индустрий. Креативные индустрии – в отдельном фокусе внимания. Аналитический центр и Совет по экономическим реформам Украины буквально на прошлой неделе рассматривали в деталях этот вопрос. Мы движемся и, конечно, будем поддерживать те сферы, которые больше всех пострадали», - сказал он.

По его словам, под программой поддержки он подразумевает различные инструменты, которые будут вскоре презентованы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин существенно расширил возможности программы льготного кредитования «5-7-9», чтобы поддержать на время кризиса микро - и малый бизнес. Кроме того, было объявлено о запуске еще одной программы кредитования бизнеса «Новые деньги».

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