Кабмин разрабатывает программу поддержки креативных индустрий – Шмыгаль

Программа поддержки будет состоять из различных инструментов, которые будут вскоре презентованы.

Кабинет министров разрабатывает программу поддержки отечественных креативных индустрий.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте такжеМинистр экономики рассказал об условиях льготных кредитов для бизнеса

«Сегодня правительство разрабатывает несколько программ, в том числе, программу по поддержке креативных индустрий. Креативные индустрии – в отдельном фокусе внимания. Аналитический центр и Совет по экономическим реформам Украины буквально на прошлой неделе рассматривали в деталях этот вопрос. Мы движемся и, конечно, будем поддерживать те сферы, которые больше всех пострадали», - сказал он.

По его словам, под программой поддержки он подразумевает различные инструменты, которые будут вскоре презентованы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин существенно расширил возможности программы льготного кредитования «5-7-9», чтобы поддержать на время кризиса микро - и малый бизнес. Кроме того, было объявлено о запуске еще одной программы кредитования бизнеса «Новые деньги».