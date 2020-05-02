Больницам с инфицированными COVID-19 выделили более 15 миллиардов гривень – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заверил, что все медицинские учреждения обеспечены ПЦР-тестами.

Медицинским учреждениям в Украине, в которых лечат пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, выделено почти 15,8 млрд грн.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"В целом медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, выделено почти 15,8 миллиарда гривен", - отметил Степанов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в регионы уже передано 867 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса.

"У нас нет регионов, где были бы проблемы с остатками или не хватало ПЦР-тестов", - добавил министр здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 мая в Украине зарегистрировано 11 тыс. 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1 тыс. 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.