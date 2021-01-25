После пандемии COVID - 19 бедному населению планеты понадобится много лет, чтобы восстановить свое положение.

Пандемия COVID-19 привела к тому, что богатые в мире быстро сколачивают состояние, тогда как бедному населению планеты потребуется много лет, чтобы восстановить свои доходы.

Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривен-это не бедностьОб этом сообщает Deutsche welle со ссылкой на доклад неправительственной организации Oxfam под названием "Вирус неравенства".

"Тысяча самых богатых людей на планете восстановили свои состояния после убытков от COVID-19 в течение всего девяти месяцев, но беднейшему населению мира на это придется потратить, возможно, более десятилетия", - отмечают эксперты организации, которая ставит себе целью борьбу с бедностью.

Используя данные журнала Forbes, Oxfam отмечает, что состояние десяти самых богатых людей Земли, в частности Джеффа Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса, Марка Цукерберга, Уоррена Баффета и других, с начала коронавирусного кризиса выросли на пол триллиона долларов несмотря на то, что мировая экономика за время пандемии сократилась.

"В Oxfam также указывают на то, что пандемия неодинаково сказывается на представителях разных этнических групп и полов. В частности, в некоторых странах представители этнических меньшинств чаще умирают от коронавируса, а наибольший удар получили те отрасли экономики, где чрезмерно представлены женщины", - отмечает издание.

Презентация доклада совпала с началом виртуального Всемирного экономического форума, который в этом году будет проходить не в Давосе, а онлайн. Oxfam традиционно хочет спровоцировать среди участников форума дебаты по преодолению неравенства в мире.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН