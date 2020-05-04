МАФы по продаже еды и напитков могут заработать уже с 5 мая - КГГА

При условии соблюдения требований, продажа может быть начата уже с 5 мая.

В Киеве утвердили требования к реализации "быстрой" еды в МАФах и чайных и кофейных напитков на вынос в условиях противоэпидемических ограничений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что было опубликовано соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Так, при условии соблюдения требований, продажа может быть начата уже с 5 мая.

"В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - пояснили в администрации.

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При этом продажа должна осуществляться на вынос, употребление пищи и напитков на месте продажи не допускается.

Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи.

"На входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей", - отмечается в сообщении.

Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине с 1 по 3 мая закрылись 38 продуктовых рынков из-за неготовности работать в условиях карантина.

Кроме того, с 1 по 3 мая в ходе проверок специалисты Госпродпотребслужбы выдали работникам рынков 215 предписаний и составили 24 протокола о нарушениях санитарно-эпидемических требований.

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