В Украине уже закрылись 38 рынков из-за неготовности работать на карантине

По состоянию на 3 мая в Украине работало 403 продуктовых рынка.

В Украине с 1 по 3 мая закрылись 38 продуктовых рынков из-за неготовности работать в условиях карантина.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 37 агропродовольственных рынков самостоятельно прекратили свою деятельность, один рынок был закрыт по решению органов местной власти", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 по 3 мая в ходе проверок специалисты Госпродпотребслужбы выдали работникам рынков 215 предписаний и составили 24 протокола о нарушениях санитарно-эпидемических требований.

Сообщается, что по состоянию на 3 мая в Украине работали 403 агропродовольственных рынка, на которых постоянно присутствуют специалисты службы.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кабинет министров утвердил санитарные нормы, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность в условиях карантина.

В частности, работники и посетители рынка обязаны носить маски или респираторы, а количество покупателей не должно превышать норму: 1 человек на 10 квадратных метров.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что благодаря этому решению по всей стране смогут возобновить работу более 870 рынков.