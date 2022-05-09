Соответствующая договоренность достигнута на переговорах Зеленского с Трюдо в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Канада решила отменить все барьеры в торговле с Украиной сроком на один год.

Об этом глава государства сказал 8 мая во время вечернего обращения к украинцам, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

Президент рассказал, что 8 мая провел переговоры с другом Украины премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Провели двусторонние переговоры украинской и канадской делегаций. Договорились о расширении экономического и оборонного сотрудничества. Имеем чрезвычайно важное решение Канады - отменить все барьеры в торговле сроком на один год. Спасибо, Канада. Эта договоренность достигнута на переговорах с господином Трюдо и будет работать в интересах как украинского, так и канадского народов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты.

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