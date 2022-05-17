Кабинет министров на сегодняшнем заседании расширил перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории", - отметил он.
"Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога" (edopomoga.gov.ua), а со временем такая возможность появится в "Дие", - добавил Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля Шмыгаль сообщил, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) будет предоставлять дополнительную помощь украинским переселенцам из наиболее уязвимых категорий населения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Инфляция в Украине осенью может достичь 25-30% - прогноз
- Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны-Кристина Квин
- Оружие для Украины: в ЕС согласовали 500 миллионов евро новой помощи