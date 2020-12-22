Правительство поручило Министерству юстиции согласовать выделение бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 103 млн грн из фонда по борьбе с коронавирусом Министерству юстиции для исполнения решения зарубежных юрисдикционных органов, принятого по результатам рассмотрения дел против Украины.

Соответствующее постановление «О выделении средств на частичное восстановление расходов по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями» опубликовано на правительственном портале.

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Согласно документу, Кабинет министров постановил выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 по делу №АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина.

Также правительство поручило Министерству юстиции согласовать выделение этих бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внести после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Ранее Кабинет министров Украины перераспределил некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств на 2020 год, и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год.

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Автор: Екатерина Жирий