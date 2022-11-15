Деньги будут выделяться Херсонской областной администрации для Херсонской ОВА.

Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры Херсонской области.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение было принято на заседании Правительства во вторник, 15 ноября.

"Должны как можно быстрее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. Прежде всего, восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом", – рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, выделенные средства также пойдут на восстановление объектов социальной сферы. Деньги будут выделяться Херсонской областной администрации для Херсонской ОВА. Однако она должна согласовать перечень мероприятий, которые будут финансироваться из этих средств, с Министерством развития общин и территорий.

В Минэкономики добавили, что речь идет, в частности, об обследовании объектов, закупке строительных материалов для восстановления поврежденных объектов, капитальном ремонте и реконструкции, текущих ремонтах и разборке разрушенных конструкций.

Ситуация в Херсонской области

Секретарь Совета нацбезопасности призвал херсонцев, уехавших из города, не торопиться возвращаться домой. Кроме того, что территория сильно заминирована, есть высокие риски того, что российские оккупанты начнут стрелять с левого берега Днепра. Покидая город, россияне повредили все коммунальные системы, поэтому Херсон сейчас без света, водоснабжения и устойчивой связи.

Кроме того, российские захватнические войска уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что перед зимой российские оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру Херсона. Абсолютно все важные объекты в городе и области заминированы.

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