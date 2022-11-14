В регионе защитники Украины продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности.

Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании им огневого поражения как военных, так и гражданских объектов, об этом Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"...Подразделения Сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия", - говорится в сообщении.

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12 ноября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич поделился, что противники обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" захваченную ими Горностаевку, чтобы склонить людей к так называемой "эвакуации". В результате обстрела погибли две женщины.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - самые важные новости

9 ноября стало известно, что враг решил вывести свои войска с правого берега Днепра в Херсонской области на левый.

С 1 октября по состоянию на 10 ноября от противников в регионе освободили более 1 тысячи квадратных километров. Уже 11 ноября стало известно, что украинские спецназовцы зашли в Херсон.

Перед отступлением в Херсонской области враги заминировали много объектов. Начался процесс разминирования.

Президент Владимир Зеленский 13 ноября сообщил, что во время разминирования погиб сапер, а еще четыре человека получили ранения.

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