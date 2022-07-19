С начала войны правительство уже выделило 3 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Кабинет министров выделил еще 500 млн грн на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры в регионах, пострадавших от войны.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это средства государства в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта. Сейчас мы их направляем на первоочередные нужды наших граждан и наших громад", - сказал он.

По его словам, таким образом с начала войны правительство уже выделило 3 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Война в Украине и восстановление инфраструктуры:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

13 июля правительство выделило 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые, в случае разрушения объектов инфраструктуры, помогут обеспечить людей теплом и водой.

14 июля на восстановление домов, школ и больниц направили 2,5 миллиарда гривень.

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