Кабинет министров выделил еще 500 млн грн на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры в регионах, пострадавших от войны.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это средства государства в рамках совместного с Европейским банком реконструкции и развития проекта. Сейчас мы их направляем на первоочередные нужды наших граждан и наших громад", - сказал он.
По его словам, таким образом с начала войны правительство уже выделило 3 млрд грн на восстановление поврежденной инфраструктуры.
Война в Украине и восстановление инфраструктуры:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
13 июля правительство выделило 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые, в случае разрушения объектов инфраструктуры, помогут обеспечить людей теплом и водой.
14 июля на восстановление домов, школ и больниц направили 2,5 миллиарда гривень.
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