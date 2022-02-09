Также Кабмин предоставил возможность гражданам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы использовать эти средства на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарств.

Кабинет министров увеличил с 4 до 9 месяцев срок использования 1 тысяч гривень, которые получают украинцы за две прививки от коронавируса по программе "еПоддержка".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Согласно пояснительной записке, речь идет об "увеличении срока действия счета для получения помощи, а также срока использования помощи с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета".

Кроме этого, Кабмин предоставил возможность гражданам в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы направлять эти средства на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарств.

Оплачивать коммунальные услуги и покупать лекарства можно будет уже в этом месяце.

Читайте такжеУкраинцы получат по 500 гривень за бустерную вакцинацию: когда стартуют выплатыКак сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский объявил о возможности для украинцев, которые получили две дозы антиковидной вакцины, получить по 1 тыс. грн в рамках программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

Эти средства можно потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

19 января Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривень в рамках программы "еПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные средства.

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