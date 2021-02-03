Надбавка к зарплате медиков в учебных заведениях будет действовать до конца карантина.

Кабинет министров Украины намерен ввести доплату в размере 20% от зарплаты для медицинских работников в учебных заведениях.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня будет рассмотрено постановление, которое устанавливает доплаты в 20% для медицинских работников в учебных заведениях. Уже с 1 января в среднем врачи в школах будут получать до 1 тыс. грн больше", - сказал он.

По словам премьера, надбавка в 20% для таких работников будет действовать до конца карантина.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат

В июне 2020 года правительство приняло решение направить 8 млрд грн на повышение зарплат медработникам.

С 1 сентября врачам должны были выплачивать надбавки к зарплатам в размере 70% от должностного оклада, медсестрам - 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу - 25% от минимальной зарплаты.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.

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Автор: Анна Нагорная