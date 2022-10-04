В случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования.

7 октября исполнительный совет МВФ рассмотрит запрос Украины о выделении $1,3 млрд в качестве дополнительного экстренного финансирования из-за российского вторжения.

Об этом сообщает Reuters.

Чиновники МВФ отметили, что украинское правительство и его центральный банк справились с экономическими потрясениями, вызванными вторжением России.

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Сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды.

В случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия.

Как пишет издание, сотрудники Фонда должны встретиться с украинскими властями в Вене на неделе 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики Украины.

Обсуждения последуют за встречами более высокого уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодных собраний Всемирного банка и МВФ.

Война в Украине и помощь МВФ:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МВФ предоставил нашему государству экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.

26 августа 2022 года Bloomberg сообщил о том, что Украина может не получить деньги от МВФ из-за принципов работы организации.

12 сентября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что МВФ расширит доступ к экстренной помощи в случае продовольственного шока.

20 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что МВФ в октябре начнет работу над новой программой с Украиной.

Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

30 сентября 2022 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что даст возможность Украине обратиться за новым траншем в размере 1,3 млрд долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

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