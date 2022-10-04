7 октября исполнительный совет МВФ рассмотрит запрос Украины о выделении $1,3 млрд в качестве дополнительного экстренного финансирования из-за российского вторжения.
Об этом сообщает Reuters.
Чиновники МВФ отметили, что украинское правительство и его центральный банк справились с экономическими потрясениями, вызванными вторжением России.
Сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды.
В случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия.
Как пишет издание, сотрудники Фонда должны встретиться с украинскими властями в Вене на неделе 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики Украины.
Обсуждения последуют за встречами более высокого уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодных собраний Всемирного банка и МВФ.
Война в Украине и помощь МВФ:
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину МВФ предоставил нашему государству экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.
В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре.
26 августа 2022 года Bloomberg сообщил о том, что Украина может не получить деньги от МВФ из-за принципов работы организации.
12 сентября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что МВФ расширит доступ к экстренной помощи в случае продовольственного шока.
20 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что МВФ в октябре начнет работу над новой программой с Украиной.
Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.
30 сентября 2022 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что даст возможность Украине обратиться за новым траншем в размере 1,3 млрд долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).
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