12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Если в Украине будут реализованы риски серьезной инфляции, это ударит по всему населению.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Если риски будут реализованы, то инфляция ударит по всему населению, но наибольший удар от инфляции ощутят те, кто имеет минимальные доходы, в том числе получает социальную помощь и минимальные заработные платы", - сообщил он.

В то же время Устенко отметил, что сейчас власти рассматривают разные варианты поддержки населения в случае быстрого роста цен на потребительские товары, однако ни один из них не касается того опыта, который использовался во времена Советского Союза, ведь тогда главной проблемой был дефицит товаров, а сейчас – только возможный резкий рост цен на них.

"Возможен вариант поддержки населения через прямое субсидирование, как это сейчас происходит с коммунальными услугами. Возможно, как помощь через канал системы "Дия". Возможно, через существующую в США аналогичную систему "food stamps". Ее неправильно трактуют просто как "карты ". Потому что это – не карточки. Это даются средства наиболее уязвимым слоям населения, которые могут быть потрачены на покупку продуктов питания. Сейчас это все предмет обсуждения", – пояснил он.

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При этом Устенко подчеркнул, что любая страна, с точки зрения экономической политики, живет в пределах бюджетных ограничений. Для того чтобы эффективно использовать средства налогоплательщиков надо концентрировать пособие на той группе населения, которая относится к наиболее уязвимой.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Продуктовые карточки в Украине:

11 января 2022 года появилась информация о том, что в Офисе президента обговаривают возможность введения в Украине талонов на питание.

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія".

Что можно будет купить на продуктовые карточки:

Продуктовые карточки будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду:

Талоны будут предназначаться для малообеспеченных слоев населения. По разным подсчетам, на данный момент от 20% до 50% населения Украины нуждаются в помощи.

Коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине:

По оценкам экспертов, введение продуктовых талонов обойдется 50 млрд гривень. Эксперты предполагают, что другие социальные программы возможно придется урезать. Также есть опасения, что инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которое является основным налогоплательщиком.