Украинцев предупредили о повышении уровня бедности в стране из-за войны.

Экономическая ситуация в Украине в дальнейшем будет только ухудшаться. Ожидается рост уровней инфляции и безработицы, а также увеличение показателя недовыполнение доходной части государственного бюджета.

Такой прогноз сделал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мои оценки падения ВВП – где-то 30-35% – совпадают с оценками наших международных партнеров, в частности, Международного валютного фонда. Бесспорно, это негативно скажется на каждом украинце, уже негативно сказывается. Мы видим недовыполнение доходной части государственного бюджета, и такое недовыполнение будет месяц от месяца больше. Мы видим инфляционные процессы в экономике, и также они определенным образом будут ухудшаться. Также мы видим, что экономика в части своей не работает, прежде всего в зонах боевых действий, на оккупированной территории. Это означает рост безработицы, это означает повышение уровня бедности в государстве", - сказал он.

Такие тенденции Гетманцев считает объективными из-за продолжения боевых действий.

Ранее сообщалось, что одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.

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