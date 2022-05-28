На сегодня единственным источником данных о безработице является опрос граждан.

Одним из последствий войны в Украине стал рост безработицы в государстве. И даже те украинцы, которые не потеряли работу, не получают заработную плату в полном объеме.

Об этом в интервью УНИАН заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"На сегодня единственным источником данных о безработице является опрос граждан. По этим данным безработица выросла с 9 процентов в феврале до 27 процентов в марте и чуть уменьшилась до 26 процентов в апреле. Только 34 процента украинцев, работавших по состоянию на начало войны, получали заработную плату за апрель в полном объеме", - заявил экономист.

Вышлинский также подчеркнул, что ожидает меньшего сокращения реальных доходов граждан, чем падение экономики.

"В целом по году я бы ожидал меньшего сокращения реальных доходов граждан, чем падение экономики, где-то до 25 процентов. В частности, пенсии были осовременены на 14 процентов в марте, с учетом инфляции их реальное сокращение будет лишь на 5-10 процентов", - отметил экономист.

Рынок труда в Украине:

По состоянию на 29 мая количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 15 мая на украинском рынке труда спрос на работу значительно превышал ее предложение.

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