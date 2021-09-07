IBOX Bank выделил 1,7 млн грн на реставрацию костела Святого Николая.

АО "Айбокс банк" передал 1 777 777 гривен на восстановление костела Святого Николая в Киеве и готов в дальнейшем участвовать в финансировании реконструкции памятника архитектуры, который пострадал в результате пожара 3 сентября.

Римско-католический костел Святого Николая в Киеве с 1980 года использовался также в качестве Дома органной и камерной музыки. Здание было построено известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. С 2009 года помещение пребывало в аварийном состоянии.

По словам министр культуры Александра Ткаченко, костел должны были начать реставрировать несколько месяцев назад. "Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", — заявил Ткаченко.

Напомним, вечером 3 сентября из-за короткого замыкания в помещении костела Святого Николая произошел пожар. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших не было. Но в костеле сгорел орган и упала одна из люстр.

АО "Айбокс Банк" — универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам любой формы собственности. Банк делает акцент на оперативном и удобном обслуживании. Работает на украинском финансовом рынке с 1993 года. За это время неоднократно признан одним из самых стабильных банков Украины.

Алена Шевцова — бизнес-леди, активный участник украинского fintech-комьюнити, филантроп. CEO fintech-компании LeoGaming, акционер транзакционного банка IBOX Bank.

Автор: Иван Бойко