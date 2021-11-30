Аналитики рассказали, что будет влиять на курс в декабре.

Доллар, который в середине сентября начал стремительно расти в Украине, в конце декабря может стоить около 27-28,5 гривень.

Такой прогноз озвучили эксперты в комментарии сайту "Апостроф".

По словам исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, курс гривни в любом случае будет постепенно снижаться, однако без резких скачков. Причиной этого процесса он называет сворачивание программ количественного смягчения в США и других развитых странах.

Боярчук прогнозирует, что до конца года доллар будет стоить в Украине около 27,7 гривни.

Читайте такжеСколько будет стоить доллар в 2022 году: эксперт удивил прогнозом и назвал курсКак добавляет председатель Совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий, другим фактом падения гривны может быть рост стоимости энергоносителей.

"Уже скоро Украине придется закупать газ, из-за чего гривня существенно просядет. Дорожает импорт и на другие товары, такие как нефть и электроэнергия", - говорит эксперт.

В свою очередь руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин говорит, что курс до конца года будет в пределах 27-28,5 грн/$. Во многом он зависит от поведения нерезидентов, усилия НБУ по сдерживанию девальвации и ситуации на энергорынке, говорит Шевчишин.

Национальный банк Украины на среду, 1 декабря, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,21 грн/долл., то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,92 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Юрий Годован