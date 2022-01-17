Главными факторами ослабления курса по-прежнему являются риски военной агрессии со стороны России.

Финансовые аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление курса гривни по отношению к доллару на этой неделе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН комментарии экспертов.

Так, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что гривня продолжает терять свои позиции на торгах в понедельник, торгуясь на отметках выше 28,09 гривен за доллар, и настроения инвесторов остаются негативными.

"Главными факторами движения курса являются риски военной агрессии со стороны РФ, которые могут усилиться в случае конфронтации власти с крупным бизнесом и оппонентами", - говорит Шевчишин.

По его словам, сегодня выходной в США, поэтому активность на рынке снизится, и распродажи нерезидентами украинского долга также стихнут. Такая расстановка сил позволит НБУ более эффективно сдерживать ослабление курса, считает эксперт.

"На прошлой неделе инвесторы устроили распродажи по еврооблигациям, доходность по которым превысила 10%. А уже в пятницу доходность в гривне, запрашиваемая покупателями, достигала 20%. В целом, с начала года нерезиденты вышли из ОВГЗ на сумму более 5 млрд грн", - сказал Шевчишин.

Он также отметил, что спрос на валюту продолжают поддерживать газотрейдеры (ситуация по углю существенно улучшилась, уровни запасов складов повысились выше прошлогодних отметок), а также импортеры, которые вынуждены для удовлетворения внутреннего спроса и снижения внутреннего производства завозить импортные товары и продукты.

Согласно прогнозу аналитика, в ближайшее время гривня рискует ещё ослабить свои позиции, и будет торговаться в диапазоне 28,1-28,2 грн/долл. и ниже.

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,6–2,1%.

"Снижение гривни, очевидно, связано с обострением геополитической ситуации на границе с РФ. До заметной деэскалации этой ситуации рассчитывать на восстановление гривни не приходится", - говорит эксперт.

По его словам, на начавшейся неделе ожидается рост курса доллара к гривне. Иосуб прогнозирует, что доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,6 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 28,5/28,7 грн/долл.

Читайте такжеАналитик предупредил об изменении курса доллара в УкраинеКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 17 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: