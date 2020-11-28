В частности, проектом государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на существенное повышение зарплат медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не поддержало инициированное министерством увеличение объемов финансирования медицины в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга.

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По словам Степанова, на заседании правительства он не поддержал проект госбюджета.

Отмечается, что представленный Минздравом бюджетный запрос учитывает реальную стоимость медицинских услуг и существенное повышение зарплат медиков.

"В частности, по расчетам Минздрава, заработная плата врачей после интернатуры должна составлять 22-23 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 17-18 тыс. грн, младшего медперсонала - не менее 12 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Госбюджет 2021: что известно

27 ноября Кабинет министров передал в Верховную Раду проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", который будет рассмотрен парламентом во втором чтении.

Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Минздрав просил правительство и парламент предусмотреть в госбюджете на 2021 на сферу медицины 225 млрд грн.

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Автор: Анна Нагорная