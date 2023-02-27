Речь идет о 300 миллиардов долларов российского центрального банка.

Министр финансов США Джанет Йеллен, посетившая Киев с официальным визитом, заявила о проблемах с переводом замороженных российских активов в Украину.

Как пишет The Guardian, на телефонном брифинге с журналистами она сказала, что Россия должна заплатить за причиненный Украине ушерб, но для полного изъятия 300 миллиардов долларов российского центрального банка и передачи их Киеву "существуют серьезные юридические препятствия".

Йеллен также заявила, что Вашингтон изучит призывы Киева ввести санкции против российского атомного энергетического сектора.

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"Мы хотим лишить Россию доходов. Нам также необходимо рассмотреть возможные последствия санкций для нас самих и наших партнеров", – сказала она.

Заморозка активов Центрального Банка (ЦБ) РФ

К ноябрю 2022 года западные страны заморозили российских активов на более чем 330 млрд долларов, из которых около 300 миллиардов долларов – резервы Центробанка России на счетах в иностранных банках. Россию лишили доступа к ним еще весной 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения в Украину.

Еще в апреле сообщалось, что США ищут способ передать замороженные активы Центробанка России на помощь в восстановлении Украины и "тщательно взвешивают" все "за" и "против".

Центральный банк РФ заявлял, что оценивает перспективу вернуть эти деньги как низкую, хотя активы до сих пор не были конфискованы и переданы Украине.

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