Бюро экономической безопасности должно действовать аналитическими инструментами и одновременно ликвидировать системные криминальные проявления для борьбы с теневыми рынками.

Об этом заявил в интервью Mind.ua руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

“Борьба с тенью — это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе "О Бюро экономической безопасности Украины" заложено два концептуальных аспекта.

Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ).

Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС). То есть, борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, ее уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства, и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции”, — заявил Мельник.

Мельник указывает, что свыше 25 бизнес-ассоциации Украины поддерживают разработанную ГФС концепцию “от аналитики к действию”.

Планируется, что БЭБ начнет работу с 25 сентября. В июне 2021 был объявлен конкурс на замещение должности главы БЭБ. Свои документы для участия в конкурсе, помимо Мельника, подали более 50 кандидатов.

За первое полугодие 2021 ГФС изъяла из незаконного оборота контрафактной подакцизной продукции более чем на 2 млрд грн и прекратила деятельность свыше 10 конвертационных центров.

Автор: Иван Бойко