Также ФГВФЛ продолжает работать над созданием единой системы гарантирования всех учреждений, имеющих право привлекать вклады от населения.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в 2021 году планирует присоединить к системе гарантирования вкладов «Ощадбанк» и завершить реструктуризацию долговых обязательств фонда перед Министерством финансов.

Как сообщила пресс-служба ФГВФЛ, об этом сказала директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут в ходе итоговой пресс-конференции.

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Отмечается, что решение данных вопросов требует внесения изменений в законодательство Украины, а соответствующие законопроекты уже наработаны и могут быть проголосованы народными депутатами уже в начале 2021 года.

«В этом году нам удалось получить важнейшее решение: Совет по финансовой стабильности согласовал программу реструктуризации долга фонда перед Минфином. Это дает нам возможность начать обещанное поэтапное повышение гарантированной суммы возмещения. Сейчас рассматривается возможность двухэтапного повышения суммы гарантирования. Первый этап уже в следующем году: повышение гарантированной суммы вдвое. Соответствующее решение должно быть проголосовано Верховной Радой», - приводятся в сообщении слова Рекрут.

Также, по ее словам, в рамках выполнения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года ФГВФЛ продолжает работать над созданием единой системы гарантирования всех учреждений, имеющих право привлекать вклады от населения.

«Мы, закалившись масштабным банковским кризисом 2014-2017 годов, смогли выстроить систему гарантирования по лучшим мировым практикам и полностью готовы «принять в семью фонда» небанковские учреждения. Принципиальный момент - наличие качественного пруденциального надзора за работой этих компаний. И самое главное - обеспечение баланса: создание условий, при которых распространение гарантий на вклады в небанках не обернется дополнительной нагрузкой на банки-участники фонда», - сказала директор-распорядитель.

По словам заместителя директора ФГВФЛ Ольги Билай, на сегодня уже ликвидировано 48 неплатежеспособных финучреждений, 14 из них - в этом году.

«В активной фазе ликвидации у нас остается три банка, в том числе АО АКБ «Аркада», который был признан неплатежеспособным в 2020. Его вкладчикам уже выплачено более 170 млн грн гарантированного возмещения. В целом на протяжении года мы выплатили вкладчикам неплатежеспособных банков более 373 млн грн гарантированного возмещения и вернули кредиторам банков более 7,2 млрд грн», - цитирует пресс-служба Билай.

Она также сообщила, что, несмотря на коронакризис, в этом году фонду также удалось не остановить продажи активов и получить почти 4 млрд грн поступлений от проведенных аукционов и перевыполнить план арендных поступлений.

Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков рассказал, что фонд начал активную работу по поиску и возвращению выведенных активов в иностранных юрисдикциях.

«В этом году запустили процессы по четырем банкам - «Дельта банк», «Финансы и Кредит», «Имэксбанк», «Национальный кредит». Сейчас объявлено еще два конкурса на закупку услуг по поиску и аресту активов по двум пулам банков - «ФИДОБАНК», «Евробанк», «Вектор банк» и «ВиЭйБи банк», «Финансовая инициатива». В следующем году начнем соответствующую работу еще в ряде банков», - приводятся в сообщении слова Новикова.

Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков на Украине.

Фонд был создан по Указу Президента Украины «О мерах по защите прав физических лиц — вкладчиков коммерческих банков Украины» № 996/98 от 10 сентября 1998 года. При этом начальный размер возмещений составлял 500 грн. Функционирование этого института до 2012 года было урегулировано Законом Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц». С 21 сентября 2012 г. деятельность системы регулируется Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно Ст. 26 Закона Фонд гарантирует каждому вкладчику в каждом банке возмещение средств по вкладам, включая проценты по состоянию на день начала процедуры выведения банка из рынка, но не больше максимальной суммы гарантирования, принятой на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к Реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

Закон о гарантировании вкладов физлиц

28 августа 2020 года большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Автор: Екатерина Жирий