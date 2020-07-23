В Украине открыли доступ к Реестру неплатежеспособных банков

В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro. Продажи открыли для публичного доступа Реестр активов неплатежеспособных банков.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с проектным офисом ProZorro. Продажи открыли для публичного доступа Реестр активов неплатежеспособных банков», — сказано в сообщении ProZorro.Продажи.

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Что изменится

Отмечается, что теперь и площадки, и покупатели знают, какие еще лоты существуют у банков в стадии ликвидации, а какие именно будут выставлены в ближайшее время. Это может значительно облегчить работу покупателей и повысит уровень конкуренции и судьбу успешных аукционов.

В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

«Кроме того, эта информация дает возможность потенциальным покупателям ознакомиться с активами еще до того, как лот попадет в сети торговой площадки и его выставят на аукцион», — сказано в сообщении.

Как отметили в ProZorro. Продажи, реестр нужен тем, кто до сих пор не рассчитался по кредиту. С появлением реестра заемщики будут знать конечную дату реализации своего долга и смогут обратиться в Фонд с тем, чтобы его погасить, или договориться о реструктуризации задолженности.

ProZorro: хронология событий

Система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень.

Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В мае 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

В июле 2020 года белые хакеры обнаружили 53 уязвимости в системе публичных закупок Prozorro за первый месяц действия программы поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty.

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