По ее мнению, инвестировать в персонал, его развитие и благополучие – это дальновидная бизнес-стратегия, которая приносит свои дивиденды.

На IT-рынке Украины наблюдается кадровый дефицит, а средняя зарплата специалиста в этой сфере составляет 3 тысячи долларов.

Об этом во время выступления на BigMoney Форум заявила эксперт финтех-рынка, владелица международной платежной системы LEO и акционер банка IBox Алена Шевцова.

"В IT-компаниях наблюдается огромный кадровый голод и завышенные оклады труда. Вы не найдете в Киеве специалиста IT с зарплатой в тысячу долларов – в среднем три, плюс обязательная страховка, пятничная пицца и шикарный новогодний корпоратив. Например, у нас в IBox фонд оплаты труда айтишников – в два раза выше, чем всех остальных сотрудников банка вместе взятых. Но мы этих IT-специалистов лелеем, оберегаем и делаем все возможное, чтобы они были с нами и переживали каждой клеточкой за общее дело", - рассказала Алена Шевцова.

По ее мнению, инвестировать в персонал, его развитие и благополучие – это дальновидная бизнес-стратегия, которая приносит свои дивиденды.

"Когда вы решаете, во что вкладываться, то лучше инвестируйте не в ремонты, а в сотрудников. Покупайте им страховки, переживайте за их детей. Например, сотрудникам платежной системы LEO, которая является четвертой в стране по количеству транзакций и доходу, мы оплачиваем роды. Потому что понимаем, как это важно. Берегите ваших людей, которые рядом с вами. Главный ресурс – человеческий. Вкладывайте в людей, а не в антураж", - посоветовала Алена Шевцова.

Финтех-специалист подчеркнула, что невозможно быть успешным предпринимателем, если не инвестировать в собственное образование и саморазвитие.

"Будьте голодными к образованию по своему профилю. Читайте, в том числе, на иностранных сайтах. Сравнивайте показатели нашей страны со статистикой за рубежом. Задавайте вопросы, почему цифры отличаются, что делают СЕО за рубежом, кого они берут на работу, кого – не берут, и почему. Изучайте мировые тренды. Один из самых современных трендов – это метавселенная, и многие адекватные бизнесмены занимаются именно этим", - подытожила Алена Шевцова.

Напомним, Алена Шевцова – украинский предприниматель, основатель и CEO группы fintech-компаний LeoGaming, международной платежной системы LEO и акционер банка IBox. Входит в число 50 самых влиятельных личностей украинского FinTech и 25 самых эффективных CEO финансового рынка. В июне 2021 года наблюдательный совет компании LEO возглавил третий президент Украины Виктор Ющенко.