Экономисты предупреждают, что Украина стремится к финансовому кризису, если не сдержит дефицит и не ревальвирует гривну.

Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего иностранного суверенного долга, поскольку правительство стремится сохранить наличные для затяжной войны с Россией.

Как сообщала Экономическая правда, Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд. Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту.

FT отмечает, что этот шаг будет означать разворот для Киева — с начала полномасштабного вторжения Украина настаивала на полном выполнении своих обязательств, чтобы сохранить доверие международных инвесторов и доступ к рынку, несмотря на давление со стороны некоторых официальных кредиторов с требованием отсрочить платежи.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

По словам собеседников издания, правительство также отложило и выплаты по выпущенным в 2015 году ВВП-варрантам. Также сообщается, что условия выплат по варрантам могут изменить.

Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат этого инструмента ограничивался 1% ВВП, а после — с учетом темпов роста экономики. Однако, решением правительства размер выплат могут ограничить до 0,5% ВВП к концу 2027 года.

Ранее в МВФ отметили, что Украина "аккуратно" обслуживает внешний долг и стране не нужны отсрочки платежей. Фонд призвал поддерживать страну грантовым финансированием.

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