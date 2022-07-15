Популистская бюджетная политика несет угрозы не только экономике.

Верховная Рада увеличила расходную часть бюджета на 81 млрд грн ($2,5 млрд). Деньги достанутся пенсионерам и переселенцам. Эти добрые намерения могут иметь критические для страны последствия.

Об этом пишет Forbes.

Увеличение расходов произошло на фоне значительной нехватки средств: в июне дефицит бюджета составил 141 млрд грн, а за первое полугодие – 405 млрд грн, сообщал Минфин.

"Возможности увеличивать такое финансирование у государства объективно отсутствуют", - считает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Иностранной поддержки не хватает для закрытия потребностей страны. С начала войны Национальный банк был вторым по вкладу донором бюджета. С 24 февраля регулятор выкупил ОВГЗ на 225 млрд грн. Этот "печать средств" – прямая поддержка правительства, но ее цена высока – валютные резервы быстро тают, инфляция растет – 21,5% в мае, давление на курс гривны усиливается, за первые две недели июля стоимость доллара на наличном рынке выросла на 8%, до 38 грн/$.

Истощение международных резервов может привести к потенциальному увеличению колебаний на валютном рынке. Это, со своей стороны, приведет к ускорению темпов роста цен и развертыванию инфляционной спирали.

К тому же "новые" деньги для соцвыплат почти в полном объеме пойдут на потребительский рынок, что будет стимулировать и без того рекордную за шесть лет инфляцию. "Не думаю, что при инфляции в 40% пенсионеры почувствуют помощь от дополнительно полученных 500 грн", – считает нардеп партии "Голос" Ярослав Железняк.

Популистская бюджетная политика несет угрозы не только экономике. "Макроэкономическая стабильность является важнейшим условием для работы экономики. Валютный кризис, банковская паника или высокая инфляция могут подорвать способность страны поддерживать боевые действия", – утверждает Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета Беркли.

Напомним, по прогнозу НБУ в результате войны в Украине ожидается падение внутреннего валового продукта более чем на треть и существенное ускорение инфляции.

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