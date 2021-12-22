Уже есть четкий алгоритм действий для получения этой помощи.

Украинцы, которые вакцинировались от коронавируса за рубежом, уже могут получить 1 тысячу гривен в рамках программы "Єпідтримка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это системно заработало по всей стране – возможность внести семейными врачами информацию о том, что вы получили прививки за рубежом, в электронную медицинскую систему. После этого человек сможет сгенерировать кодовый сертификат в "Дие" и получить услугу. Сегодня есть такой четкий алгоритм", - сказал он.

Читайте такжеСтало известно, повлияет ли "тысяча Зеленского" на назначение субсидииКак сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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