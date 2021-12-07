Поучаствовать в разработке новых банкнот смогут несколько сотен миллионов жителей.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) к 2024 году планирует сменить дизайн евро.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Банкноты евро никуда не денутся. Они являются осязаемым и видимым символом того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему существует большой спрос. Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Процесс редизайна начнется с фокус-групп по сбору мнений жителей еврозоны о том, что должно быть изображено на новых банкнотах. Затем по одному эксперту от каждой страны представят Управляющему совету ЕЦБ краткие списки собранных вариантов, ЕЦБ проведет консультации с общественностью, и совет примет окончательное решение.

В ЕЦБ отмечают, что несмотря на рост популярности безналичных платежей во время пандемии COVID-19, спрос на наличные деньги не угасает. В рамках своей стратегии Евросистема стремиться гарантировать, что наличные по-прежнему будут доступны и приниматься в качестве платежного средства в будущем, в том числе после возможного запуска цифрового евро.

"Мы хотим разработать банкноты евро, которые европейские граждане могли бы идентифицировать с собой и с гордостью использовали бы в качестве своих денег. Процесс изменения дизайна банкнот евро будет идти параллельно с нашим исследованием цифрового евро. Оба проекта нацелены на выполнение нашего мандата по обеспечению европейцев безопасными и надежными деньгами", - сообщил член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

После завершения редизайна Управляющий совет разрешит производство новых банкнот и примет решение о возможных датах выпуска.

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Как сообщал УНИАН, ранее ЕЦБ назвал банкноты евро, которые подделывают чаще всего. А в Германии появилась банкнота номиналом ноль евро.

Валюта евро: справка

Евро - это единая валюта для более чем 340 миллионов европейцев. Она является официальной в 19 странах "еврозоны", используется в Черногории и Косово и является национальной еще в 12 государствах.

Евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года в наличном обращении появились первые банкноты и монеты.

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Автор: Катерина Комолова