Европейская комиссия разработала стратегический план по послевоенному восстановлению Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро.
Восьмистраничный проект решения, который комиссия планирует утвердить 18 мая, получило в распоряжение немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а деньги на это будут выделены под строгие условия, такие как борьба с коррупцией и усилия украинских властей по проведению реформ. По плану, реформы должны приблизить Украину к Евросоюзу и создать условия для ее вступления.
При восстановлении должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы с учетом экологических требований.
Сколько денег нужно на восстановление, пока не ясно, но ущерб от войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.
Финансовый вклад Евросоюза должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным промежуточным целям.
Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, в частности, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или "постепенно привести" украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.
Большое значение в плане придается верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.
Деньги на план реконструкции поступят от международных партнеров, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую часть", объясняет Еврокомиссия.
Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.
Относительно льготных кредитов Украине комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность в отношении таких долгов ЕС.
Издание отмечает, что это предложение является опасным, поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе немецкое, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.
Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции. Однако это считается юридически чувствительным вопросом.