ЕС готов предоставить Украине средства на восстановление после войны, однако под строгие условия.

Европейская комиссия разработала стратегический план по послевоенному восстановлению Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро.

Восьмистраничный проект решения, который комиссия планирует утвердить 18 мая, получило в распоряжение немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет, а деньги на это будут выделены под строгие условия, такие как борьба с коррупцией и усилия украинских властей по проведению реформ. По плану, реформы должны приблизить Украину к Евросоюзу и создать условия для ее вступления.

При восстановлении должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы с учетом экологических требований.

Сколько денег нужно на восстановление, пока не ясно, но ущерб от войны уже оценивается в сотни миллиардов евро.

Финансовый вклад Евросоюза должен поступить из новой программы бюджета ЕС. Она должна основываться на том, как работает помощь ЕС государствам-членам после пандемии коронавируса. По этой программе страны-члены должны представить Еврокомиссии планы реформ и инвестиций. Еврокомиссия проверяет их, а затем утверждает гранты и ссуды с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным промежуточным целям.

Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, в частности, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду или "постепенно привести" украинское законодательство в соответствие с правом ЕС.

Большое значение в плане придается верховенству права, рациональному управлению финансами и защите от коррупции и мошенничества.

Деньги на план реконструкции поступят от международных партнеров, но в "стратегических интересах" ЕС возглавить усилия и взять на себя "большую часть", объясняет Еврокомиссия.

Гранты Украины могут быть покрыты за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС или за счет перераспределения в пределах бюджета.

Относительно льготных кредитов Украине комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность в отношении таких долгов ЕС.

Издание отмечает, что это предложение является опасным, поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе немецкое, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.

Власти Брюсселя также упомянули о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции. Однако это считается юридически чувствительным вопросом.

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