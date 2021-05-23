В последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии предназначалась для Украины.

МИД Эстонии объявил о выделении €1 млн на гуманитарную помощь Украине в 2021 году.

Об этом говорится в Twitter эстонского МИДа.

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«В 2021 году Эстония выделяет в общей сложности €1 млн на помощь Украине в преодолении гуманитарного кризиса. В последние годы почти треть гуманитарной помощи Эстонии предназначалась для Украины, и мы будем продолжать поддерживать эту страну, чтобы помочь нуждающимся», - отметили в МИД Эстонии.

Сотрудничество Украины и Эстонии

19 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас подписали совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, в котором отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.

20 мая 2021 года заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил о том, что Эстония стала четвертым государством - членом Европейского Союза, которое задекларировало намерение поддержать Украину в получении полноправного членства в ЕС.

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Автор: Елена Коваленко