Эстония предлагает ЕС вдвое снизить верхний предел цены на российскую нефть.

Для усиления эффекта антироссийских санкций ЕС должен вдвое снизить верхний предел цены на российскую нефть.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, отметив, что такой шаг ограничит возможности РФ финансировать войну в Украине, сообщает Bloomberg.

По словам главы МИД Эстонии, лидеры ЕС также должны усилить санкции против российских банков и ядерной энергетики.

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Рейнсалу также отметил, что ЕС должен бороться с методами обхода санкций, которые позволяют правительству РФ получать доступ к технологиям для подпитки своей военной машины.

"Мы должны установить верхний предел цены на российскую сырую нефть, чтобы она не позволяла российскому государству получать сверхприбыли", - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу заявил, что банковская и страховая системы России все еще могут работать в международной сети транзакций SWIFT, в то время как верхний предел цены на нефть должен быть распространен на природный газ.

Санкции против агрессора и ситуация с нефью

В декабре 2022 года в рамках очереднго санкционнго паета против РФ был введен потолок цен на нефть. После введения ценового потолка сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

В ответ на такие ограничения, президент страны-агрессора Путин запретил экспорт нефти по ценовому потолку, а в СМИ появилась информация о том, что то Россия увеличивает теневой флот для перевозки нефти в обход санкций.

По состоянию на нчало мата 2023 года в Кремле признали, что с начала войны в Украине нефть упала в цене в два раза. Кроме того, РФ уже на официальном уровне подтвердила, что из-за санкций потеря добычи нефти неизбежна.

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