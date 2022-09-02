По информации издания, Европейская комиссия предложит кредитный пакет на следующей неделе, чтобы помочь Украине покрыть неотложные расходы, включая заработную плату и льготы.

Европейский Союз готовит для Украины новый пакет помощи на 5 миллиардов евро. Кредитный пакет является частью более крупного пакета в 9 миллиардов евро, который был анонсирован еще в мае. Против помощи Украине только Венгрия.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Bloomberg

Как рассказали дипломаты, Еврокомиссия предложит кредитный пакет уже на следующей неделе. Эти деньги планируется предоставить Украине, чтобы она смогла покрыть неотложные расходы, включая заработную плату и льготы.

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Эти деньги являются частью крупного пакета на 9 миллиардов евро, который ЕС обещала предоставить Украине еще в мае. Однако процесс передачи помощи замедлился, как отмечает издание, из-за разногласий между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Причина разногласий якобы заключалась в обсуждении деталей программы помощи.

"Германия, крупнейший донор, остается в разногласиях с комиссией, поскольку Берлин настаивает на предоставлении Украине безвозвратных грантов, утверждая, что более высокая сумма долга еще больше нанесет ущерб экономике, приближающейся к дефолту. Вместо этого исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов, заимствованных на рынках, с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами в случае дефолта украинской экономики. ", - сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия подтвердила изданию, что предложение о кредите в размере 5 миллиардов евро для Украины будет подано на следующей неделе.

"По словам дипломата ЕС, во время встречи только Венгрия воздержалась от поддержки решения, учитывая ее опасения по поводу распределения бремени. Представитель венгерского представительства в Брюсселе не сразу ответил на запрос о комментариях. Официальное одобрение предложения требует единогласия среди 27 национальных правительств", - добавили в издании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Финляндия выделит Украине 35 миллионов евро гуманитарной помощи.

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